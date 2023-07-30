"Мы дали им оружие, а их убивают": в США объявили о конце наступления ВСУ

Обещания украинской армии прорваться к Азовскому морю и заставить Москву капитулировать благодаря оружию Запада разбились о первую линию обороны России, сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер.

Он напомнил высказывание главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в декабре 2022 года, который просил Вашингтона предоставить 300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы. Главком сказал, что единственное, чего не хватает украинской армии — это западного оружия, получив которое Киев «продвинется на 84 километра, дойдет до Мелитополя и перережет сухопутный коридор в Крым».

По словам Риттера, требуя оружия, Залужный обещал заставить РФ просить мира. Однако получив его, они «не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя». Как указал эксперт, провал контрнаступления должен привести к пересмотру украинскими властями своих планов.