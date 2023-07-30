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Шойгу заявил, что ВМФ играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России

Российский Военно-морской флот играет главную роль в обеспечении суверенитета и свободы страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по случаю Дня ВМФ.

Шойгу заявил, что ВМФ играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России
© ТАСС

По его словам, он является важной составляющей национальной обороны. Личный состав обладает современными знаниями и навыками управления сложной морской техникой, достойно несет вахту, успешно выполняет стоящие перед ним задачи. Министр выразил признательность ветеранам Военно-морского флота. Он указал, что их доблестная и самоотверженная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества.

Также Шойгу поздравил военнослужащих, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научно-образовательных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья, стойкости духа, новых успехов и достижений в службе на благо страны.

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. Главный военно-морской парад состоится 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Также морские парады пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Новороссийске, Каспийске и сирийском порту Тартус.

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