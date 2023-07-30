Шойгу заявил, что ВМФ играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России

Российский Военно-морской флот играет главную роль в обеспечении суверенитета и свободы страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по случаю Дня ВМФ.

По его словам, он является важной составляющей национальной обороны. Личный состав обладает современными знаниями и навыками управления сложной морской техникой, достойно несет вахту, успешно выполняет стоящие перед ним задачи. Министр выразил признательность ветеранам Военно-морского флота. Он указал, что их доблестная и самоотверженная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества.

Также Шойгу поздравил военнослужащих, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научно-образовательных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья, стойкости духа, новых успехов и достижений в службе на благо страны.