КНДР впервые показала подводный беспилотник «Хиэль-1»

КНДР впервые показала ядерный подводный беспилотник «Хиэль-1» на военном параде в Пхеньяне по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны. Это следует из опубликованного Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР фоторепортажа, передает РИА Новости.

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Четыре подводных аппарата провезли на тягачах. Отмечается, что ранее на таких тягачах на параде показали баллистические ракеты подводных лодок «Пуккыксон-5» длиной примерно в 12 метров. Учитывая соотношение аппарата, длины тягача и военнослужащих Корейской народной армии, сидящих на машинах рядом с аппаратами, длина «Хиэль-1» составляет не менее 10 метров, а диаметр — около 1,5 метра.

Беспилотники получили пояса из шахматной раскраски оранжево-черного цвета. Такую схему обычно используют в разных странах на опытных образцах ядерных боеприпасов.

Ранее в июле компания Boeing показала первое видео, демонстрирующее испытания беспилотного подводного аппарата Orca, который разрабатывают в интересах Военно-морских сил США.