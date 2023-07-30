Уничтожение украинской САУ «Гвоздика» показали на видео

Кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» в Херсонской области в районе населенного пункта Антоновка показали на видео. Ролик в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram -канале публикует RT.

На кадрах видно, как прямое попадание боеприпаса уничтожает находящуюся возле грунтовой дороге самоходку. Видно, что артиллерийскую установку разорвало на несколько частей. По данным издания, удар наносила артиллерийская группировка «Днепр».