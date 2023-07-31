Командир Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что боевики батальона «Азов» (организация запрещена в России) могут вернуться в зону боевых действий в течение месяца. Заявление было сделано Пивненко в интервью изданию «Украинская правда».
«Они готовятся и будут выполнять задачи как и все остальные. <..> Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те - нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет», — заявил командующий Нацгвардией.
Среди прочего сообщается о возвращении на фронт командира «Азова»* Дениса Прокопенко.
Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов»*.
8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции с плененными командирами «Азова»*, которые были переданы Анкарой Киеву в нарушение договоренностей с Москвой о том, что командиры «Азова» должны вернуться на Украину только после окончания боевых действий.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.