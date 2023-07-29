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Путин заявил о поражении производства беспилотников ВСУ, которыми били по Крымскому мосту

Российская армия поразила места производства украинских беспилотников, которыми атаковали Крымский мост. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил о поражении производства дронов ВСУ
© Министерство обороны РФ

"Как вы знаете, вы видели это - российские вооруженные силы нанесли ряд превентивных ударов как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники, и где они производились", – приводит "Интерфакс" слова Путина.

Вместе с тем российский лидер заявил, что получил планы об усилении мер безопасности Крымского моста. По словам Путина, их реализация будет заметна.

Президент заявил, что в планы входят как техническая, так и физическая защита Крымского моста.

В ночь на 17 июля украинские боевики атаковали Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.