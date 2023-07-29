Путин заявил о поражении производства дронов ВСУ

Путин заявил о поражении производства беспилотников ВСУ, которыми били по Крымскому мосту
Российская армия поразила места производства украинских беспилотников, которыми атаковали Крымский мост. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как вы знаете, вы видели это - российские вооруженные силы нанесли ряд превентивных ударов как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники, и где они производились", – приводит "Интерфакс" слова Путина.
Вместе с тем российский лидер заявил, что получил планы об усилении мер безопасности Крымского моста. По словам Путина, их реализация будет заметна.
Президент заявил, что в планы входят как техническая, так и физическая защита Крымского моста.
В ночь на 17 июля украинские боевики атаковали Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.