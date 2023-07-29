В США заявили о взломе системы связи на объектах ВВС

Один из инженеров Пентагона взломал систему связи на 17 объектах Военно-воздушных сил (ВВС) США. Речь идет о сотруднике, который работал на базе ВВС Арнольд в штате Теннесси. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на ордер на обыск в его доме.

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По информации издания, 48-летний инженер украл правительственные радиотехнологии для собственного использования. Стоимость соответствующего оборудования, которое он украл, составила почти $90 тыс.

Как сообщается, во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что инженер имел «несанкционированный доступ администратора» к технологиям радиосвязи, используемым Командованием по воздушному обучению и обучению (AETC).

В публикации Forbes также говорится, что мужчина использовал программное обеспечение Motorola для программирования радио, которое содержало всю систему связи базы ВВС Арнольд.

Согласно ордеру, он также мог нарушить работу системы связи Федерального бюро расследований (ФБР) США.