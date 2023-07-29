Солдат ВСУ сдался в плен на машине с ПЗРК

"Числится у нас во взводе 30 человек, а находится 10. 20 человек для нас считаются сбежавшими, но командир дивизиона об этом никому не говорит потому, что их зарплатные карточки находятся у него. Он их прикрывает. Таким образом он снимает их деньги. Это только в нашем взводе", - сказал Тищенко.