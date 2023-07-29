Маск отказался предоставить ВСУ доступ к Starlink возле Крыма

Бизнесмен Илон Маск в 2022 году отказался предоставить украинским военным доступ к интернету от Starlink вблизи Крыма. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, с помощью Starlink планировалось отправить беспилотник со взрывчаткой, предназначенный для атаки на российские военные корабли в Черном море.

В феврале 2023 года Маск пояснил, что не позволял и не позволит использовать терминалы для нанесения ударов дронами по российским территориям.

Вместе с тем, уточнил автор статьи, на Украине в настоящее время используется свыше 40 тыс. терминалов Starlink.