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ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа приграничной Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли приграничный российский регион
© Lenta.ru

По словам Гладкова, один из выпущенных ВСУ снарядов попал в гараж, осколки другого повредили фасады двух частных домов. Он отметил, что пострадавших в результате обстрела нет.

«Все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Информация по разрушениям уточняется», — подытожил глава региона.

Днем ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию Белгородской области не менее 80 раз.

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