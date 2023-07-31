ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа приграничной Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков .

По словам Гладкова, один из выпущенных ВСУ снарядов попал в гараж, осколки другого повредили фасады двух частных домов. Он отметил, что пострадавших в результате обстрела нет.