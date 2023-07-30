В Запорожье заявили об успешной контратаке военных РФ на Времевском выступе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные успешно атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Времевском выступе на запорожском направлении. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что контратака произошла в районе села Старомайорское.
«Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться», — уточнил чиновник.
Рогов добавил, что украинским военным не вдалось укрепиться на заявленной территории, они остаются в близлежащих лесопосадках под атаками российской артиллерии.
По словам чиновника, в настоящее время идут бои не столько за Старомайорское, сколько за контроль над его окраинами.
Ранее Рогов рассказал, что российским войскам удалось сковать все атаки ВСУ в Запорожской области. Он отметил, что за последнее время в местах проведения боевых действий сложилось относительное затишье. При этом попытки противника атаковать маленькими группами пресекаются.