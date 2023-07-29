В ФРГ отказались поставлять Украине ракеты Taurus

В ФРГ отказались поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Минобороны ФРГ вновь отказало Киеву в поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.
Причины отказа не называются. Передачу таких ракет Украине поддерживают в оппозиционном Христианском демократическом союзе и входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии. С требованием о немедленной передаче Киеву таких ракет выступал посол Украины Алексей Макеев.
21 июля депутат Бундестага Фабер заявил, что Берлину нужно передать Киеву крылатые ракеты Taurus.
Ранее стало известно, чем опасна поставка немецких ракет Taurus на Украину.
Ранета Taurus — авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Дальность полета ракеты превышает 500 км.