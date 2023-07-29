В ФРГ отказались поставлять Украине ракеты Taurus

Минобороны ФРГ вновь отказало Киеву в поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

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Причины отказа не называются. Передачу таких ракет Украине поддерживают в оппозиционном Христианском демократическом союзе и входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии. С требованием о немедленной передаче Киеву таких ракет выступал посол Украины Алексей Макеев.

21 июля депутат Бундестага Фабер заявил, что Берлину нужно передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

Ранее стало известно, чем опасна поставка немецких ракет Taurus на Украину.