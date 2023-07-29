Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» вынуждают ВСУ спасаться бегством. Украинская армия ежедневно теряет множество солдат и движется к коллапсу. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«В украинских сводках не говорится о том, что ВС РФ уничтожают части ВСУ с помощью планирующих полутонных авиабомб, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2», - сказал Риттер на YouTube-канале Dialogue works.

Он отметил, что под шквалом российского огня украинские военнослужащие погибают, получают ранения или «вынуждены отступить».

Риттер считает, что Киев не добился ничего кроме массовой гибели и уничтожения своих военных. При этом любой участок, которым овладевают ВСУ, вскоре отвоевывается российскими войсками.

Разведчик также добавил, что армия Киева сейчас является самой сильной в своей истории, благодаря западному оружию и обучению. Но даже такая украинская армия никогда не сможет победить вооруженные силы России. С каждым днем ВСУ теряют множество солдат и становятся «все слабее и слабее». Это закончится «коллапсом перед лицом превосходящих сил России».

Риттер подчеркнул, что Зеленский осознает данную реальность, но не может ее изменить и потому так стремится в НАТО. Однако в альянсе не хотят совершать суицид.