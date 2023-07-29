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Стало известно о взрыве в Запорожье

Очевидцы сообщают о звуках взрыва в Запорожье. Об этом стало известно корреспонденту украинского издания «Суспiльне».

Стало известно о взрыве в Запорожье
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Дополнительной информации по поводу произошедшего в регионе не приводится. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Запорожской области действует воздушная тревога.

В ночь на 29 июля взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Подробностей произошедшего не приводится, информации о разрушениях и пострадавших нет.

При этом днем ранее, 28 июля, в регионе также были слышны взрывы. В регионе также был объявлен режим воздушной тревоги.

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