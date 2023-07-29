В России заявили о дефиците боеприпасов у ВСУ на одном направлении

По информации разведчика Западного военного округа (ЗВО) с позывным Бен, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали экономить боеприпасы на сватовском участке фронта на территории Донбасса. Его цитирует РИА Новости.

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Боец рассказал, что число обстрелов на этом направлении сократилось с декабря 2022 года, и сейчас их становится все меньше.

«Нет такого количества снарядов по сравнению с тем годом, мы их "переплевываем" сейчас», — уверен Бен.

Возможный дефицит снаряжения развездчик связал с тем, что армия Киева перебросила резервы на артемовское и запорожское направления. В то же время на сватовском направлении плановой целью ВСУ сейчас является одна-две мины, добавил он.