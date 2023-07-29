Генерал ВСУ заявил о яростно сражающихся на СВО россиянах

Россияне, участвующие в боевых действиях на Украине, яростно сражаются за каждый сантиметр земли. Об этом заявил командующий сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский, его слова приводит The Guardian.

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По его словам, Российская армия постоянно атакует на лиманском и купянском направлениях.

«Противник цепляется за каждый сантиметр, ведя интенсивный артиллерийский и минометный огонь», — указал Сырский.