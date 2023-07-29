В США назвали главную цель контрнаступления ВСУ

Киев и его западные сторонники считают, что главная цель контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Крым. Территория республики имеет для Украины и Запада большое символическое значение, указывает американский журнал Military Watch.

Колумнисты отметили, что в ходе контрнаступления боевые действия в основном велись в Запорожской области на востоке Украины, где «любой крупный прорыв может позволить украинским силам продвинуться к Крымскому полуострову». Однако, подчеркивают колумнисты, подрывает усилия украинских войск отсутствие военно-воздушных сил и серьезные проблемы, возникшие в результате истощения систем противовоздушной обороны страны.