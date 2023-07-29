ВС России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
Российские военные в пятницу, 28 июля, нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что назначенный объект поражен, цель удара достигнута.
Украинские военные, заметили в пресс-службе, продолжали атаки на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Все атаки были отражены.
Так, на Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения 36-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.
Кроме того, в районе Старомайорского передовые подразделения группировки войск «Восток» пресекли деятельность двух разведгрупп противника.
Также была пресечена попытка противника провести ротацию подразделений ВСУ в районе Урожайного. Применением ударного БПЛА автомобильная техника с прибывшими на ротацию националистами уничтожена.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет в районе совхоза «Октябрь».
По штурмовым отрядам 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ был нанесен упреждающий удар на Краснолиманском направлении. Кроме того, были отражены атаки в районе населенного пункта Райгородка (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.
Потери противника на этих, а также ряде других направлений составили свыше 360 наемников, солдат и офицеров. Кроме того, ВСУ потеряли 11 единиц разнообразной бронетехники.