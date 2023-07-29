ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью
Украинские военные нанесли масштабный ракетный удар по железной дороге между Крымом и Херсонской областью, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА «Новости».
Инцидент произошел в ночь на субботу, 29 июля.
Сальдо пояснил, что удар был нанесен дальнобойными ракетами Storm Shadow. В общей сложности, отметил он, ВСУ выпустили 12 ракет.
Глава региона уточнил, что все устройства были сбиты расчетами ПВО
По данным агентства, обломки одной ракеты повредили на будку обходчика и контактную линию.
В настоящее время все повреждения устранены специалистами экстренных служб.
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