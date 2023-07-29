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ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью

Украинские военные нанесли масштабный ракетный удар по железной дороге между Крымом и Херсонской областью, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА «Новости».

ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью
© РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на субботу, 29 июля.

Сальдо пояснил, что удар был нанесен дальнобойными ракетами Storm Shadow. В общей сложности, отметил он, ВСУ выпустили 12 ракет.

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Глава региона уточнил, что все устройства были сбиты расчетами ПВО

По данным агентства, обломки одной ракеты повредили на будку обходчика и контактную линию.

В настоящее время все повреждения устранены специалистами экстренных служб.

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