Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Старомайорском

Подразделения группировки Вооруженных сил России «Восток» на южнодонецком направлении при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника закрепиться в северных районах Старомайорского в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости

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Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери, несколько бойцов взяты в плен. Также Чехов отметил роль фронтовой авиации, поразившей пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Старомайорского, совхоза «Октябрь» и Макаровки.