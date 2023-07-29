В Германии перечислили причины отсутствия успехов контрнаступления ВСУ

Неопытность военнослужащих и отсутствие противовоздушной обороны приводит к медленному продвижению украинского контрнаступления. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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Кроме того, российские военные яростно защищают свои позиции, что тоже мешает украинским Вооруженным силам продвигаться вперед.

Также автор пишет, что украинские бойцы допустили множество ошибок: боевые танки и бронетранспортеры застряли на минных полях и были атакованы российскими ударными вертолетами.

До сих пор Украина не совершила прорыва при контрнаступлении, говорится в статье.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.