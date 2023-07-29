В Германии перечислили причины отсутствия успехов контрнаступления ВСУ

Неопытность военнослужащих и отсутствие противовоздушной обороны приводит к медленному продвижению украинского контрнаступления. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Кроме того, российские военные яростно защищают свои позиции, что тоже мешает украинским Вооруженным силам продвигаться вперед.
Также автор пишет, что украинские бойцы допустили множество ошибок: боевые танки и бронетранспортеры застряли на минных полях и были атакованы российскими ударными вертолетами.
До сих пор Украина не совершила прорыва при контрнаступлении, говорится в статье.
Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.