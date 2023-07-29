Российские войска отбили атаку двух бригад ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отбили атаки двух штурмовых бригад ВСУ на Запорожском направлении, рассказал врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. Об этом пишет ТАСС.

Балицкий пояснил, что в районе села Старомайорское, на времеевском направлении, военнослужащие ВС РФ «откинули противника назад».

По его словам, ВСУ потеряли большое количество солдат и офицеров в ходе неудачных атак.

Украинские военные надеялись занять позиции в селе с тем, чтобы в дальнейшем наступать в направлении Урожайного и Старомлиновки, заметил глава региона.