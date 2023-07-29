Совет мира и безопасности Африканского союза потребовал от военных Нигера восстановить конституционную власть в стране в течение 15 дней. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление союза в субботу, 29 июля.

Накануне представитель захвативших в стране власть мятежников полковник Амаду Абдраман заявил, что действие конституции Нигера продолжает оставаться приостановленным.

Помимо восстановления конституционного строя, военнослужащим приказано немедленно и безоговорочно вернуться в их казармы, передает ТАСС.

28 июля генерал Абдурахман Тчиани возглавил Национальный совет спасения родины (НССР), взявший на себя после переворота всю полноту власти в стране. После этого его объявили новым главой Нигера.

26 июля мятежники захватили дворец президента Нигера Мохамеда Базума, а его взяли в заложники. Армия выдвинула бунтовщикам ультиматум.