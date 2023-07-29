США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО

В Австралии будут производить управляемые ракеты для систем залпового огня. Выпуск начнется к 2025 году, с производством поможет Пентагон.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи в формате 2+2, сообщает РИА Новости.

По словам Остина, США реализуют несколько взаимовыгодных проектов с австралийским оборонпромом.

«В том числе обязательство помочь Австралии в производстве управляемых реактивных систем залпового огня или GMLRS к 2025 году», - сказал глава Пентагона.

Также, по его словам, США упростят для Австралии закупку приоритетных боеприпасов. В свою очередь Австралия будет обслуживать и ремонтировать критически важное американское оружие.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что «рад шагам, которые предпринимаются для создания в стране предприятия по производству управляемого оружия и боеприпасов».