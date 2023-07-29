США и Южная Корея провели учения с ядерной подлодкой у берегов корейского полуострова

Yonhap: ядерная подлодка США приняла участие в учениях с Южной Кореей у Чеджудо
Военно-морские силы США и Южной Кореи провели совместные учения в водах у южнокорейского острова Чеджу с участием американской ядерной подлодки USS Annapolis, сообщает Yonhap.
По данным корейского министерства обороны, в учениях были задействованы корейский эсминец ROKS Yulgok Yi I, оснащенный системой Aegis, подводная лодка ROKS Yi Sun-sin и американская подводная лодка USS Annapolis.
«Эти учения были проведены для укрепления возможностей реагирования военно-морских сил Южной Кореи и США и повышения оперативной совместимости при подготовке к проникновению северокорейских подводных лодок на фоне растущих угроз ракетных провокаций со стороны Северной Кореи», — заявили в вооруженных силах Южной Кореи.
20 июля министр обороны КНДР Кан Сун Нам назвал заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия» после того, как 18 июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль поднялся на борт такой подводной лодки в корейском порту Пусан.
21 июля Министерство национальной обороны Республики Корея пригрозило Северной Корее уничтожением после применения ядерного оружия.