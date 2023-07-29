США и Южная Корея провели учения с ядерной подлодкой у берегов корейского полуострова

«Эти учения были проведены для укрепления возможностей реагирования военно-морских сил Южной Кореи и США и повышения оперативной совместимости при подготовке к проникновению северокорейских подводных лодок на фоне растущих угроз ракетных провокаций со стороны Северной Кореи», — заявили в вооруженных силах Южной Кореи.