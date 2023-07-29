Австралия модернизирует военные базы для расширения ротации ВС США

Ротация американских военных в Австралии будет расширена, а военные базы на севере страны модернизированы для совместного использования ВВС обеих стран. Об этом сообщил глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз, выступая по итогам 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате "два плюс два", прошедших в Брисбене.

По словам Марлза, военное сотрудничество Австралии и США будет расширено за счет более активной ротации военнослужащих, а также за счет того, что "большее число американских атомных подводных лодок будет заходить в австралийские воды". Кроме того, власти США обязались поддержать развитие ВПК Австралии, в частности производство ракет, и расширить сотрудничество в космической сфере.

"Это действительно важно для обеих наших стран", - указал он.

Также министр отметил, что в ходе переговоров обсуждалась тема закупки Канберрой атомных подводных лодок у США.

"Очевидно, что в Конгрессе США есть широкая двухпартийная поддержка этого решения [о продаже трех американских субмарин класса Virginia] и того, чтобы Австралия стала седьмой страной в мире, которая может эксплуатировать атомные подводные лодки", - сказал он, выразив уверенность, что все обязательства по соглашениям альянса AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) будут выполнены в полном объеме.