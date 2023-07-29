ВСУ обстреляли минометами село в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают из минометов село Ломаковка Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, зафиксировано не меньше 15 прилетов. Горят минимум два дома, жители села в российском регионе вынуждены прятаться в подвалах. По предварительным данным, пострадавших нет.