На Западе назвали новое оружие России, истребляющее ВСУ

Российские ракеты «Изделие 305», которые применяются с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для украинской армии, пишет Forbes.

© газета.ру

В отчете Министерства обороны Великобритании говорится, что одним из ключевых улучшений вертолетов Ка-52 является интеграция новой ракеты.

«Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО», — приводит приводится отрывок из документа.

Автор статьи указывает, что это оружие представляет собой серьезное совершенствование боевых возможностей российской армии.

«Изделие 305» было принято на вооружение российской армии в 2022 году, рассказали в «Конструкторском бюро машиностроения». Впервые ее представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

11 января РИА Новости, ссылаясь на источник, писало, что российская армия начала применять вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305» в ходе СВО.