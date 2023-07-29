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Forbes: российские управляемые ракеты "Изделие 305" представляют серьезную угрозу для ВСУ

Российские ракеты «Изделие 305», которые применяются с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для украинской армии, пишет Forbes.

На Западе назвали новое оружие России, истребляющее ВСУ
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В отчете Министерства обороны Великобритании говорится, что одним из ключевых улучшений вертолетов Ка-52 является интеграция новой ракеты.

«Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО», — приводит приводится отрывок из документа.

Автор статьи указывает, что это оружие представляет собой серьезное совершенствование боевых возможностей российской армии.

«Изделие 305» было принято на вооружение российской армии в 2022 году, рассказали в «Конструкторском бюро машиностроения». Впервые ее представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

11 января РИА Новости, ссылаясь на источник, писало, что российская армия начала применять вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305» в ходе СВО.

Позже сообщалось, что Вооруженные силы РФ успешно применяют в ходе специальной военной операции на Украине легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) «Изделие 305».

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