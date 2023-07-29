На Западе назвали новое оружие России, истребляющее ВСУ

Forbes: российские управляемые ракеты "Изделие 305" представляют серьезную угрозу для ВСУ
Российские ракеты «Изделие 305», которые применяются с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для украинской армии, пишет Forbes.
В отчете Министерства обороны Великобритании говорится, что одним из ключевых улучшений вертолетов Ка-52 является интеграция новой ракеты.
«Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО», — приводит приводится отрывок из документа.
Автор статьи указывает, что это оружие представляет собой серьезное совершенствование боевых возможностей российской армии.
«Изделие 305» было принято на вооружение российской армии в 2022 году, рассказали в «Конструкторском бюро машиностроения». Впервые ее представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
11 января РИА Новости, ссылаясь на источник, писало, что российская армия начала применять вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305» в ходе СВО.
Позже сообщалось, что Вооруженные силы РФ успешно применяют в ходе специальной военной операции на Украине легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) «Изделие 305».