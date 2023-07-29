Немецкий генерал пожаловался на сопротивление России при контрнаступлении ВСУ

Разминирование — самая кровавая часть контрнаступления Украины , которая «рушит» принципы военного дела НАТО . Такое заявление сделал глава ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг в беседе с агентством DPA, передает РИА Новости .

Он указал, что «вскрытие» обороняемого российскими войсками района происходит за счет «большой крови» украинских войск. Специалистам по разминированию порой приходится часами ползать по минным полям и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную работу медленно, кропотливо и вручную, при этом подвергаясь обстрелу противника.