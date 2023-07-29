Мобилизация: последние новости на сегодня 29 июля 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 июля 2023, в материале «Рамблера».
СФ разрешил передавать конфискат и вещдоки гражданам и организациям во время мобилизации
Граждане и организации смогут безвозмездно получать конфискованные вещи и вещественные доказательства в период военного времени, положения и мобилизации. Закон одобрил Совет Федерации, пишет ТАСС.
Теперь конфискованные вещи, которые были предметами или орудиями административного нарушения, могут быть переданы органам публичной власти, а также движению «Народный фронт» для бесплатной передачи организациям и гражданам. Правительство РФ установит порядок, случаи и перечень вещей. Новые правила распространяются и на вещественные доказательства по уголовным делам.
СФ разрешил бывшим росгвардейцам проходить службу по мобилизации в войсках нацгвардии
Бывшие сотрудники Росгвардии теперь могут проходить службу по мобилизации в войсках национальной гвардии, а бывшие сотрудники ОВД — заключать краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных миссий. Закон одобрил Совет Федерации, пишет ТАСС.
При объявлении мобилизации бывшие росгвардейцы, пребывающие в запасе и обладающие специальными званиями, направляют на службу в войска национальной гвардии на аналогичные должности. Приписывать росгвардейцев в запасе к частям и подразделениям предлагается заранее.
Теперь президент России обладает полномочиями устанавливать особенности поступления сотрудников Росгвардии на подобную службу и ее прохождения при введении военного положения, чрезвычайного положения и при объявлении мобилизации. Проводить отбор будут Министерство обороны РФ и Росгвардия. При невозможности или отказе граждан от прохождения службы в Росгвардии они подлежат призыву на военную службу по мобилизации в обычном порядке.
Отразившие атаки ВСУ в Запорожье военнослужащие получили госнаграды
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ), которые отличились особыми заслугами в ходе отражения атак Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении, получили государственные награды. Об этом пишет телеканал «Звезда».
Как говорится в публикации, ордена вручил заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он отметил храбрость и мужество солдат, проявленные во время выполнения боевых задач, а также поблагодарил их за высокий профессионализм и самоотверженность.