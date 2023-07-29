Спецоперация на Украине 29 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 июля 2023 года.

В Минобороны РФ сообщили подробности об ударе по Таганрогу

Вооруженные силы Украины применили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса С-200 для атаки по Таганрогу. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ, передает RT.

Как говорится в заявлении ведомства, накануне украинская сторона попыталась дважды атаковать Ростовскую область с помощью ракет большой дальности. По предварительным оценкам, применялись переоборудованные боеприпасы ЗРК С-200. Первый удар пришелся по Таганрогу.

Российские средства противовоздушной защиты обнаружили и перехватили ракету в воздухе, обломки упали на территории Таганрога.

В результате инцидента, пострадали несколько мирных жителей, также повреждено несколько зданий.

В ВСУ рассказали об использовании ракет из Северной Кореи

Вооруженные силы Украины используют произведенные в КНДР боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Град» для ударов по российским позициям. Об этом пишет News.ru со ссылкой на издание Financial Times.

Как говорится в публикации, украинские бойцы недовольны снарядами Северной Кореи, так как они недостаточно надежны — часто дают осечку или не взрываются. Однако ввиду нехватки боеприпасов приходится использовать их. Иногда снаряды ведут себя совершенно непредсказуемо, поэтому артиллеристы приобрели привычку во время стрельбы отходить от своих установок подальше.

Российские артиллеристы уничтожили более 150 бойцов ВСУ

Военнослужащие группировки сил «Центр» уничтожили более 150 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще 10 солдат сдались в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.