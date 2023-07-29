Россия и ЮАР разработали перспективные проекты производства оружия

Накануне в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия-Африка. Сегодня доля стран Африки в портфеле оружейных заказов «Росборонэкспорта» составляет примерно 20%.

Представитель ФСВТС сообщил, что у России и Африки есть перспективные проекты для реализации в области совместной разработки и производства военной техники и вооружений, которыми смогут пользоваться как вооруженные силы обоих государств, так и третьи страны. Работа в этом направлении будет продолжена, заверили в ФСВТС.

Представитель отметил, что сегодня Южно-Африканская Республика — страна с самым развитым военно-промышленным комплексом на африканском континенте. Поэтому Москва заинтересована в сотрудничестве, учитывая взаимодействие в рамках БРИКС и стратегический уровень межгосударственных отношений.