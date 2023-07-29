Россия и ЮАР разработали перспективные проекты производства оружия
Претория и Москва разработали проекты для производства оружия в ЮАР и третьих странах. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, передает РИА Новости.
Накануне в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия-Африка. Сегодня доля стран Африки в портфеле оружейных заказов «Росборонэкспорта» составляет примерно 20%.
Представитель ФСВТС сообщил, что у России и Африки есть перспективные проекты для реализации в области совместной разработки и производства военной техники и вооружений, которыми смогут пользоваться как вооруженные силы обоих государств, так и третьи страны. Работа в этом направлении будет продолжена, заверили в ФСВТС.
Представитель отметил, что сегодня Южно-Африканская Республика — страна с самым развитым военно-промышленным комплексом на африканском континенте. Поэтому Москва заинтересована в сотрудничестве, учитывая взаимодействие в рамках БРИКС и стратегический уровень межгосударственных отношений.
Страны Африки во время саммита также выразили желание закупить российские бронеавтомобили «Тигр», их турне по ряду стран континента прошло успешно. Бронеавтомобили получили высокую оценку африканских стран, государства региона также проявляют заинтересованность и к другим автомобилям большой проходимости, отметили в ФСВТС.