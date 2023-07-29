Анализ трофейной техники НАТО показал ее недостатки

Специалисты оборонки, изучив трофейную технику Североатлантического альянса, установили, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, но обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции. Об этом рассказал РИА Новости информированный источник.

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В этом году украинская армия стала широко применять бронетехнику НАТО, включая немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley и французские колесные танки AMX-10RC.

В июне в Минобороны РФ сообщали о захвате на Запорожском направлении танков Leopard и БМП Bradley. 28 июля стало известно, что российские военные захватили французский танк. По данным холдинга «Высокоточные комплексы», на данный момент специалистам удалось изучить шесть типов западной техники, которая была захвачена в ходе спецоперации.

— В ходе испытаний трофейной натовской техники получены предварительные результаты. Испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты. С другой стороны техника НАТО имеет посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, — цитирует источник агентство.

Еще одно из слабых мест техники Североатлантического альянса — это излишняя сложность конструкции, отметил он. Речь идет не о сложности освоения техники, а о ремонтопригодности и техническом обслуживании.