В США заявили, что не видят поставок оружия из Китая в Россию

"Мы также видели, что Россия и Китай продолжают пытаться укреплять оборонное сотрудничество. Мы не видели, чтобы Китай предоставлял летальные средства Вооруженным силам России. Но мы знаем, что они получают некоторую продукцию двойного назначения", - заявил представитель Белого дома, не вдаваясь в детали.