Белый дом: военные США на Украине не участвуют в боевых операциях

"Могу вас заверить в том, что никто из них не вовлечен в боевые операции или в поле с украинскими солдатами. [Американский] президент [Джо Байден] ясно дал понять: войска США не будут вести войну на Украине. Они не занимались этим и не будут заниматься", - заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.