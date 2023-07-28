Российский военный оценил переданную ВСУ технику НАТО

«Техника легко пробивается. Наблюдал работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно — танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет», — сказал он.