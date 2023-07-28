$90.98+0.9699.96-0.26

Губернатор Севастополя Развожаев: звуки взрывов в городе вызваны боевой подготовкой с ночными стрельбами

Громкие звуки в Севастополе, встревожившие горожан, связаны с учениями военных и ночными стрельбами. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

Жителей Севастополя предупредили об учениях с ночной стрельбой
© РИА Новости

«На полигоне в районе Казачьей бухты проводятся мероприятия боевой подготовки с ночными стрельбами», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил также, что в городе все спокойно.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

3