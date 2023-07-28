Жителей Севастополя предупредили об учениях с ночной стрельбой

Губернатор Севастополя Развожаев: звуки взрывов в городе вызваны боевой подготовкой с ночными стрельбами
Громкие звуки в Севастополе, встревожившие горожан, связаны с учениями военных и ночными стрельбами. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
«На полигоне в районе Казачьей бухты проводятся мероприятия боевой подготовки с ночными стрельбами», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил также, что в городе все спокойно.
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