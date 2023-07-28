Песков оценил работу ПВО при отражении атаки в Ростовской области

"Там же система ПВО сработала, все работает, в этом плане все нормально", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах саммита РФ - Африка.

По данным Минобороны РФ, в Таганроге упал обломок сбитой российскими системами ПВО ракеты, выпущенной украинским режимом. В больницу были доставлены 13 пострадавших, 10 из них госпитализированы. Позже стало известно, что в Азовском районе зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты. По данным местных властей, ракета была перехвачена над отдаленной от населенных пунктов территорией, повреждений на земле и пострадавших нет.