Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины удалось ликвидировать при помощи антидронового ружья в Брянской области в районе деревни Грудская. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Согласно данным издания, беспилотный летательный аппарат уничтожили в 1 км от границы с Украиной.

«БПЛА рухнул и сдетонировал. Никто не пострадал. Разрушений также нет», — подчеркнули в СМИ.

В настоящий момент не уточняет, какая была модель украинского дрона и куда он направлялся.

В апреле сообщалось, что российские конструкторы создали противодроновое ружье «Степашка». Дальность подавления «Степашки» — 1,5 км. Вес — 9,6 кг. Без подзарядки оружие работает два часа.