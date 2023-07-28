МО РФ прокомментировало попытку нового удара ВСУ в районе Азова

Вооруженные силы Украины совершили повторную попытку атаки с использованием зенитной ракеты комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант. Ракета была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Азова Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ.