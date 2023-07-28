В ДНР предложили создать особый род или вид росссийских войск
Полковник запаса ФСБ, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук предложил создать в России особый вид или род войск — беспилотные, передает Tsargrad.tv.
«Это должны быть беспилотные войска, которые будут отвечать за применение и морских, и воздушных, и наземных дронов. Нужно уже встроиться в новую реальность», — сказал он.
Пинчук отметил, что пока еще беспилотники поступают в российскую армию «в очень хаотичном порядке», «схемы организуются с нуля в режиме боевых действий», но недавно в армии уже был сформирован батальон, который работает с FPV-дронами.
Мир движется в этом направлении, и Россия не должна отставать, добавил представитель ДНР.
Аналогичное мнение высказывал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок. Он подчеркивал, что российским Вооруженным силам необходимы штатные подразделения беспилотников.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.