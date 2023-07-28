В ДНР предложили создать особый род или вид росссийских войск

«Это должны быть беспилотные войска, которые будут отвечать за применение и морских, и воздушных, и наземных дронов. Нужно уже встроиться в новую реальность», — сказал он.

Пинчук отметил, что пока еще беспилотники поступают в российскую армию «в очень хаотичном порядке», «схемы организуются с нуля в режиме боевых действий», но недавно в армии уже был сформирован батальон, который работает с FPV-дронами.