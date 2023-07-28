Солдаты ВС США ранены на военной базе ФРГ в результате аварии

Девять военнослужащих американской армии получили ранения в результате аварии на военной базе Графенвер в Германии.

Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на местную полицию.

Солдаты ВС США находились в грузовике, водитель которого не справился с управлением. Машина перевернулась и упала в кювет.

Известно, что один боец тяжело ранен, двое получили ранения средней степени тяжести, а шестеро военных отделались лёгкими ранениями. Их уже доставили в медицинские учреждения.