В Ростовской области сбили вторую ракету

Губернатор сообщил, что ПВО сбила вторую ракету в Азовском районе Ростовской области
Средства ПВО сбили вторую ракету в Азовском районе Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.
«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе», — написал он в Telegram.
Голубев добавил, что информация о последствиях уточняется.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.
По последним данным, в результате взрыва в Таганроге пострадали 15 человек.