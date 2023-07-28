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Губернатор сообщил, что ПВО сбила вторую ракету в Азовском районе Ростовской области

Средства ПВО сбили вторую ракету в Азовском районе Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

В Ростовской области сбили вторую ракету
© ТАСС

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе», — написал он в Telegram.

Голубев добавил, что информация о последствиях уточняется.

Взрыв в Таганроге: что известно к этому часу

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.

По последним данным, в результате взрыва в Таганроге пострадали 15 человек.

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