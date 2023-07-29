В России предупредили о готовящихся попытках силового захвата ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к силовому захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такими данными располагает «Росэнергоатом», заявил советник гендиректора организации Ренат Карчаа в разговоре со «Звездой».

По его словам, население Энергодара, а также персонал атомной станции, несмотря на потенциальную угрозу, продолжают жить и работать, а также обеспечивать ядерную безопасность.