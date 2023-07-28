НАТО построит крупномасштабную базу в Польше

НАТО собирается возвести новый объект в польском городе Жешув. Об этом сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на канадских и польских чиновников.

По данным издания, в Жешуве будут построены ремонтно-логистический центр и крупномасштабная военная база. При этом канадские военные с семьями не будут находиться там на долгий срок.

«Мы в партнерстве с США и Соединенным Королевством собираемся создать центр техобслуживания. Намерения обеспечить там значительное канадское присутствие нет», — говорится в сообщении.

Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов предположил, что Польша готова стать главным форпостом НАТО против России. Он добавил, что несмотря на то, что заявление об отправке американских солдат в Польшу было сделано не самым видным стратегическим игроком — вице-президентом США Камалой Харрис — Вашингтон все же может пойти по сценарию, озвученному Моравецким.

До этого сообщалось, что премьер-министр Польши планировал приехать в США, чтобы провести переговоры в Белом доме, а также встретиться с представителями американских производителей вооружения.