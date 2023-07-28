В Киеве назвали количество требуемых систем ПВО Patriot

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью The Guardian, что Киеву необходимы 10-12 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для защиты всей территории страны.

По словам Подоляка, Украине недостает современных зенитных комплексов, которые могли бы поражать российские ракеты последнего поколения «Оникс» и «Кинжал». Он отметил, что дефицит ПВО означает неспособность Киева защитить все районы страны.

Он отметил, что недавние удары по Одессе были направлены на то, чтобы заставить союзников страны попросить Киев начать переговоры.

22 июля депутат Верховной Рады Егор Чернев в своем Telegram-канале заявил, что на Украине разрабатывают свои системы ПВО средней дальности.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.