Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал обучать украинских военнослужащих ремонту танков Leopard. Как сообщает Spiegel, об этом заявил глава концерна Армин Паппергер.

Обучение ведется в Германии. Rheinmetall рассчитывает, что через несколько недель ремонт поврежденных танков можно будет проводить уже на Украине.

Напомним, что в июле Паппергер заявлял, что концерн собирается открыть на Украине завод по производству и ремонту западной бронетехники в ближайшие три месяца. Работы будут идти совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром».