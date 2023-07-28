Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал обучать украинских военнослужащих ремонту танков Leopard. Как сообщает Spiegel, об этом заявил глава концерна Армин Паппергер.
Обучение ведется в Германии. Rheinmetall рассчитывает, что через несколько недель ремонт поврежденных танков можно будет проводить уже на Украине.
Напомним, что в июле Паппергер заявлял, что концерн собирается открыть на Украине завод по производству и ремонту западной бронетехники в ближайшие три месяца. Работы будут идти совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром».
После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие такого объекта стало бы провокацией — он будет законной целью для Вооруженных сил РФ. После этих слов Паппергер сказал, что у Киева есть «эффективные возможности для защиты критических целей от нападений».