Российский военный отреагировал на интерес Африки к «Панцирю» и «Тору»
Во всех странах есть экспортные варианты вооружения, которые по своим характеристикам отличаются от оригинальных версий, рассказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил особенности возможной продажи российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2Э» африканским странам.
«Я думаю, что ничего в том, что мы передадим оборонительное вооружение "Панцирь" и "Тор" дружественным странам, нет. Это укрепление наших позиций в Африке. Идет военно-экономическое сотрудничество, которое ведет к тому, что будут закупаться такие системы», — считает Дандыкин.
Ветеран боевых действий сообщил, что заинтересовавшие африканские страны «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э» — это комплексы ближнего радиуса действия противовоздушной обороны.
«"Панцирь-С1" — это ракетно-пушечный комплекс. У него помимо ракет находятся еще и 30-метровые пушки, которые могут сбивать низколетящие цели, в том числе дроны. Он себя очень хорошо показал во время спецоперации. Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2Э" тоже себя хорошо показал. Это тоже машина ближнего радиуса действия, которая несет приличное количество ракет и может стрелять на ходу, выбирая несколько целей», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что страны Африки интересуются российскими средствами противовоздушной обороны, в частности ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор-М2Э».