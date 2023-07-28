Военный отреагировал на интерес Африки к «Панцирю» и «Тору»

«"Панцирь-С1" — это ракетно-пушечный комплекс. У него помимо ракет находятся еще и 30-метровые пушки, которые могут сбивать низколетящие цели, в том числе дроны. Он себя очень хорошо показал во время спецоперации. Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2Э" тоже себя хорошо показал. Это тоже машина ближнего радиуса действия, которая несет приличное количество ракет и может стрелять на ходу, выбирая несколько целей», — заключил собеседник «Ленты.ру».