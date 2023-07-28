В офисе Зеленского назвали количество требуемых систем Patriot

Украине для защиты всей территории требуется 10-12 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Такое количество назвал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает The Guardian.

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«У нас не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения "Оникс" и "Кинжал"», — заявил Подоляк.

Он добавил, что дефицит ПВО означает, что Киев не может прикрыть все районы страны.

Советник признал, что европейским странам не просто выделять средства для поддержки Украины, но предложил Западу «взять лист бумаги и решить», что дешевле, помочь Киеву или получить замороженный конфликт на долгие годы.