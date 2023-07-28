Российские войска сорвали ротацию войск ВСУ

Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили на донецком направлении семь атак, в результате чего ВСУ потеряли более 260 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России.

«На донецком направлении обороняющиеся подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов «Южной» группировки войск, благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями, успешно отразили семь атак штурмовых отрядов», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

По данным пресс-службы, бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики.

«Всего на данном направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей», - пояснили в Минобороны.

Также, по данным ведомства, были уничтожены американская артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.